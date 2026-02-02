La Unión de Colón extendió su racha positiva: venció a Gimnasia La Plata

El Rojo se quedó con un duelo de candidatos y sigue en alza: sumó su tercer triunfo al hilo.

La Unión de Colón estiró su buen momento en la Liga Argentina de Básquetbol al derrota a Gimnasia y Esgrima La Plata por 94 a 77 en el estadio Carlos Delasoie. Los dirigidos por Martín Guastavino alcanzaron su tercer éxito consecutivo en la competencia.

El jugador más valorado en el Rojo de la 12 fue Gonzalo Romero con 29, que aportó 20 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Por el lado visitante, Agustín Vergara aportó 22 unidades con 9 rebotes.

Gimnasia empezó mejor, convirtió primero y abrió el juego con efectividad de tres puntos. Supo dominarlo, pero la reacción local fue letal. Un dominante La Unión cuando supo encontrarle la vuelta. Marcó intensidad en la defensa y firmeza frente al aro para ponerse arriba en el tanteador. El local pisó fuerte y se llevó el primer período por 31 a 25.

El segundo cuarto continuó en manos locales, el Rojo reafirmó su buen momento en el inicio pero los Triperos también hicieron lo suyo para emparejar el cuarto. La diferencia que habían impuesto en el inicio les sirvió para mantenerse arriba e irse al descanso arriba por 51 a 43.

A la vuelta del entretiempo, los Rojos mostraron su mejor cara para sumar y despegarse ampliamente en el tablero. Gimnasia buscó proponer y supo aprovechar los errores para aportar a su goleo, pero fueron pocos los momentos donde el rival le dejó espacios para jugar, por lo que el juego continuó en manos de La Union por 73 a 58.

El final se vivió con intensidad en los primeros 5 minutos donde el Lobo pudo acercarse más, sin embargo el Rojo no le dejó el camino tan fácil y a pesar de que se notó el cansancio de ambos equipos mezclado con el calor, el anfitrión controló mejor sus tiempos para volver a marcar la diferencia y llevarse otro triunfo en su casa por 94 a 77 en un cierre donde la diferencia de gol resultó importante para ambos equipos.

Los de Renda continúan su gira por Entre Ríos enfrentando este martes a Rocamora, mientras que los de Guastavino recién volverán a la acción el jueves cuando visiten a Lanús.

Prensa La Unión