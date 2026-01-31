Una embarcación se hundió en el río Gualeguaychú y Ambiente debió actuar por derrame de combustible

El hundimiento de una embarcación tipo yate en el río Gualeguaychú activó un operativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Ambiente municipal, con foco en la investigación de las causas y la prevención de un posible impacto ambiental.

Según explicó a Ahora ElDía José Doratti, desde la Subsecretaría de Ambiente se brindó apoyo a Prefectura, luego de que se informara el hundimiento de la nave. De acuerdo a la información preliminar, se trataría de una embarcación tipo yate de aproximadamente ocho metros de largo.

Ante la presencia de hidrocarburos en el agua, aunque sin que se registrara un derrame de gran magnitud, se desplegaron barreras de contención y se realizaron tomas de muestras. Doratti indicó que las actuaciones realizadas son de carácter preventivo y de control, y remarcó que el monitoreo continúa para evitar un eventual agravamiento de la situación. “Las barreras son una herramienta, pero hay que seguir observando cómo evoluciona”, explicó.

Por su parte, el jefe de Prefectura Gualeguaychú, Ricardo Balbuena, confirmó que el hecho se encuentra en etapa de investigación y que por el momento se desconocen las causas del hundimiento. “La persona que estaba a bordo se encuentra bien. Esto ocurrió ni bien se bajó y puso en marcha la embarcación”, precisó el funcionario.

Balbuena agregó que se están realizando las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes, en coordinación con el Juzgado Federal. Consultado sobre la remoción de la embarcación del río, indicó que esa medida se llevará adelante “cuando el juzgado lo ordene”. Mientras tanto, las autoridades mantienen el operativo y el seguimiento de la situación en el área afectada.