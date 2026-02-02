“Boca solamente ganó, pero debe mejorar mucho”, consideró Rubén Flotta

En su habitual columna radial para el programa “A quien corresponda”, que se emite de lunes a viernes, de 8 a 10, por Radio Plaza (FM 94.7), Rubén Bicho Flotta analizó el comienzo de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y puso el foco en tres encuentros: el triunfo de Boca sobre Newell’s, la igualdad de Rosario Central y River, y el empate entre Independiente y Vélez.

En el principio de su análisis, Flotta advirtió que Boca debe mejorar si quiere ser competitivo en el torneo local y la Copa Libertadores de América. “Acá hay una realidad, ganó, ayer jugó (Santiago) Ascacibar, entró (Ángel) Romero y está bien que arriba jugó con dos chicos, dos muy buenas promesas. Pero no va a alcanzar porque los primeros 30 minutos jugó con un Newell's que en este momento es uno de los más débiles que hay en el fútbol argentino. Estamos hablando en la parte futbolística y en la económica; un club que viene con tremendos problemas”, resumió.

A continuación, explicó por qué falló el planteo inicial de Newell’s Old Boys de Rosario. “No entiendo por qué Newell’s se fue cebando, porque arrancó con un 4-4-2, bien equilibrado, con achique de espacios, que era difícil entrar, y muy característico de la dupla que lo dirige (Gómez y Orsi). Y a Boca le costaba. Pero ¿qué pasó? Se empezó a abrir. Yo mirando el partido, a mi hijo le decía, ‘mirá cómo se está abriendo Newell's’. Y precisamente se abrió y así vino el primer gol. Lo agarran de contragolpe. O sea, hay cuatro jugadores Boca contra tres defensores de Newell's. Se va yo a (Lautaro) Blanco y hace el gol”.

Además de elogiar las condiciones del lateral izquierdo de Boca, Flotta avisó que al Xeneize “le falta generación de juego, sobre todo en el medio. “Yo creo que Ander Herrera está sobrevaluado por un sector del periodismo”, señaló. “Yo no dudo de lo que él incide por ahí en el día a día del entrenamiento. Que dicen que es una persona que ayuda para el grupo, que lo fortifica, pero la cancha lo veo muy pobre, muy pobre su participación”, acotó.

Y agregó: “Le falta gente de peso arriba a Boca. En realidad está (Exequiel) Zeballos, después el otro chico también que entró, que jugó apenas un partido y medio, (Gonzalo) Gelini, pero no le alcanza. Y me parece que (Leandro) Paredes también está en un bajón. Pero Boca tiene que mejorar. No se puede conformar uno con lo que dio Boca. Apareció Romero con pinceladas; sabemos todos que juega muy bien pero está todavía falto de fútbol. Pero sin ningún tipo de duda, Boca solamente ganó, pero debe mejorar mucho”.

Asimismo, el entrenador destacó la tarea del DT boquense: “Es mérito de (Claudio) Úbeda, que de los últimos ocho partidos de local ganó siete. Es una estadística importante. Por algo ganó siete. Pero después va de visitante y baja el rendimiento; no le alcanza. Yo creo que tiene que mejorar en la parte colectiva y sobre todo del medio para arriba, Porque tiene carencia, tiene carencia”. De todas maneras, indicó que Úbeda “tiene tiempo para aceitar el equipo” para la Copa Libertadores de América.

Por otra parte, el Bicho resaltó la paridad en el fútbol argentino e insistió: “Acá la verdad que no sacas un equipo, digamos, ¿cuál es el mejor equipo argentino? Hoy no lo tenés. Un equipo que vas, que te gusta como juega, que es sólido, no hay, hoy no hay. Por eso fue campeón Platense, que ahora va de vuelta primero; salió campeón, después salió último y ahora va primero”.

Acerca de San Lorenzo de Almagro, el DT consideró que “se mantiene con un equipito que lo ha trabajado muy bien, que es un gran mérito el técnico de San Lorenzo (Damián Ayude). Hace lo que puede, le alcanza, lo clasifica y después llega hasta ahí, de acuerdo a lo que tiene”.

También se refirió al empate sin goles de Rosario Central y River en el Gigante de Arroyito. “Fue lindo partido, no fue tan trabado. Fue intenso, Central se metió atrás, dejaron jugar. Vi dos partidos este de fin de semana que me gustaron mucho: como fue Independiente y Vélez, que después te voy a hablar un poco, y River y Central”, contó.

“Cuando no hay demasiada marca y no se producen roces, se ve buen fútbol. Ayer el primer tiempo de River fue bueno, lo manejó muy bien, pero tiene hoy problemas en la definición. Aparece, mueve bien la pelota, pero cuando llega al final de la jugada no concreta. Ni (Sebastián) Driussi no está bien, y(Facundo) Colidio tampoco. Y cuando Salas entra, tampoco rinde lo que tiene que rendir”. Entonces hoy quedan apostillas, entre comillas, de Juanfer. El otro día no pudo intervenir mucho sobre la misma posición que jugó contra Gimnasia (La Plata) del lado derecho, pero le cuesta. Cuando no tiene generación, le cuesta”, explicó.

Sobre el resultado del partido, Flotta sostuvo que “el empate estuvo bien porque River dominó el primer tiempo no concretó y Central lo equiparó con la entrada de (Gaspar) Duarte por (Enzo) Copetti y un gran trabajo de (Ángel) Di María. El empate fue justo”. Y acotó: “Son dos equipos que van a ser candidatos a ganar el campeonato, sin ningún tipo de duda. Está dentro de lo mejorcito que hay”.

En cuanto a las polémicas, el exayudante de Ricardo Lavolpe manifestó: “Fue un buen arbitraje de (Facundo) Tello en general. Le anuló bien el gol a Driussi, que estaba adelantado. En la primera instancia no se ve, pero cuando el VAR lo pasa de nuevo, se ve. Y después yo creo que hubo un penal a Di María, que fue penal. Para mí el faul es faul dentro del área. Pero ¿qué pasa? Si era la camiseta del Porvenir, de Cambaceres, cobran penal. Pero la camiseta de River... Vimos varios penales de Central que no fueron, y éste yo creo que fue, no lo dio. Y bueno, Tello ahí me parece que se equivocó, o por el peso de la camiseta”.

Sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo, el DT consideró: “River está bien, está más sólido en la parte defensiva, que el año pasado estaba mal, y ahora en los tres partidos no recibió goles. Mejoró mucho, los centrales mejoraron muchísimo. Pero ahora en ese 4-2-2-2 yo tengo mis dudas, porque con Juanfer (Quintero) y el chico (Tomás) Galván, el medio va a quedar medio expuesto. Entonces, por ahora le va bien a Gallardo, pero tiene que seguir mejorando”.

Posteriormente, Flotta dijo que a “Independiente le está costando” este comienzo del Torneo Apertura. “Yo no entiendo la formación táctica. Alguna vez leí: ‘Cuanto más delanteros ponés, mejor es’. Eso no es así. Podés ser muy ofensivo con un delantero y muy poco ofensivo con cuatro. Hay un sector que ha instalado eso. Me acuerdo un día que Ferro jugó en un equipo de (Carlos Timoteo) Griguol que se lo tildaba de defensivo. Fue con cinco delanteros en la cancha de Ferro contra Vélez. No llegó al arco. Era cuando se discutía mucho por qué había equipos defensivos y otros ofensivos...”.

Sobre el Rojo de Avellaneda, el Bicho indicó: “De repente el otro día puso en el medio a (Rodrigo) Cedrés. A (Luciano) Cabral, que es medio delantero. A (Ignacio) Maicorra, que es medio delantero. Puso a (Santiago) Montiel, puso a (Gabriel) Ávalos y puso a (Matías) Abaldo. Pudo tener teóricamente cinco delanteros el primer tiempo. Y no llegó casi al arco y fue dominado por Vélez, que fue amplio dominador del partido el primer tiempo. Pues fíjate vos, Independiente hace casi un 4-5-1 y Vélez te hizo un 4-2-3. Con chicos realmente juegan muy bien, ¿no?”.

Y completó: “En el fútbol hay que tener equilibrio, ese famoso refrán chino de un escritor que dijo, para atacar tenés que tener una buena defensa, también. Fíjate cómo lo equilibró Independiente en la entrada de (Lautaro) Millán por Cabral lo que paró en el medio y lo pudo en el segundo tiempo equilibrar el juego. Y también tuvo la chance y después el empate estuvo bien, pero por lo hecho en el partido creo que Vélez se pudo llevar un poco más porque la figura de la cancha fue (Rodrigo) Rey. Tapó varias jugadas de gol”.

