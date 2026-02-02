Aguas Abiertas: Alessio Occhipinti y Mayte Puca repitieron en la maratón Santa Fe-Coronda

Haciendo valer su condición de vigente campeón y principal candidato, el italiano Alessio Occhipinti se adueñó de la Maratón Santa Fe - Coronda por segundo año consecutivo. Con un tiempo final de 8 horas, 42 minutos y 9 segundos, el europeo ratificó el dominio absoluto que ejerció en la segunda mitad del recorrido, cruzando la meta casi ocho minutos por delante de su escolta.

El podio fue íntegramente italiano, completando una faena histórica para la delegación europea. El segundo puesto quedó en manos de Giuseppe Ilario (8h 50m 22s), mientras que Niccoló Ricciardi cerró el terceto de punta con un registro de 8 horas, 53 minutos y 55 segundos.

El orgullo local y la vigencia de Puca

El cuarto lugar fue para el santafesino Martín Carrizo, quien protagonizó una batalla brazada a brazada con Ricciardi hasta los últimos metros. Con un tiempo de 8 horas, 55 minutos y 3 segundos, el nacido en la ciudad de Garay se consagró como el mejor argentino de la competencia, siendo el único capaz de desafiar el ritmo de los líderes.

Por su parte, la rionegrina Mayte Puca volvió a inscribir su nombre en "La maratón más linda del mundo". La barilochense se ubicó en el noveno lugar de la clasificación general, repitiendo con comodidad su título entre las damas con un tiempo de 9 horas, 18 minutos y 53 segundos. Tras su victoria en 2025, Puca demostró su vigencia física completando la travesía en excelentes condiciones.

Por su parte, el paranaense Santiago Boviez participó de la maratón que se extendió por 59,5 kilómetros y concluyó en el 18º puesto, con un tiempo de 10 horas 24 minutos y 29 segundos

La edición 48 de la maratón comenzó a las 8:56 del domingo desde una Costanera Este colmada de público. Los 18 competidores enfrentaron un duro desafío físico debido a las altas temperaturas y las exigencias de la Laguna Setúbal.

El quiebre definitivo se produjo tras el paso por Santo Tomé. Antes de llegar a Sauce Viejo y con cuatro horas de nado, Occhipinti, Ilario, Ricciardi y Carrizo lograron desprenderse del resto del pelotón. En el último cuarto de la carrera, Occhipinti desplegó un resto físico inalcanzable, convirtiendo el tramo final en un desfile triunfal hacia el pontón de Coronda.

La jornada cerró con una verdadera fiesta popular que incluyó la premiación encabezada por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y un espectáculo musical que puso el broche de oro a un domingo inolvidable para el deporte santafesino.

Clasificador Final

1 - Alessio Occhipinti (Italia) - 8 horas, 42 minutos, 59 segundos

2- Giuseppe Ilario (Italia) - 8hs 50m 22s

3- Niccoló Ricciardi (Italia) - 8hs 53m 51s

4 - Martín Carrizo (Argentina) - 8hs 55m 03s

5 - Johndry Segovia (Venezuela) - 9hs 03m 43s

6 -Matheus Evangelista (Brasil) - 9hs 06m 31s

7 - Julien Pichot (Francia) - 9hs 10m 22s

8 - Tomás Rodríguez (Argentina) - 9hs 18m 17s

9 - Mayte Puca (Argentina) - 9hs 18m 53s

10 - Aquiles Balaudo (Argentina) - 9hs 34m 20s

11 - Mateo Ramos Castro (Ecuador) - 9hs 40m 39s

12 - Veronica Santoni (Italia) - 9hs 46m 04s

13 - David Carrillo Rozo (Colombia) - 9hs 46m 19s

14 - Lucas Salinas (Argentina) - 9hs 47m 44s

15 - Daniel Ponce Jiménez (España) - 9hs 57m 54s

16 - Mariel Loyato (Argentina) - 9hs 58m 36s

17 - Txomin Dachary (Francia) - 10hs 03m 16s

18 - Santiago Boviez (Argentina) - 10h 24m 29s

Fuente: El Litoral