Rosario Central y River empataron sin goles en el Gigante de Arroyito

El Millonario sumó un punto en el Gigante de Arroyito y es líder de la Zona B.

Rosario Central y River igualaron sin goles en el estadio Gigante de Arroyito, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado le permite al equipo de Marcelo Gallardo mantenerse en lo más alto de la Zona B, beneficiado por los resultados de la jornada y la regularidad mostrada en este comienzo.

Durante la primera mitad, el Millonario asumió el control del juego desde la posesión y la circulación limpia del balón. Se plantó en campo rival, manejó los tiempos del partido y buscó lastimar a partir de la movilidad de sus volantes y delanteros. Con Juan Fernando Quintero como eje creativo, el conjunto de Núñez intentó romper líneas y generar superioridad por el centro, aunque le faltó precisión en los últimos metros para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

El Canalla, en cambio, se mostró más replegado en ese tramo inicial, apostando a un bloque compacto y a salir rápido de contra. El equipo de Ariel Holan resistió el dominio visitante con orden defensivo y disciplina táctica, cerrando espacios y evitando que River encontrara profundidad, aunque le costó sostener la pelota y generar peligro sostenido.

El segundo tiempo mostró un desarrollo completamente distinto. Central adelantó líneas, ganó intensidad y empezó a imponerse en el mediocampo, empujado por su gente. El local tomó la iniciativa, presionó más alto y comenzó a jugar más cerca del área rival, obligando a River a retroceder y a defenderse con mayor frecuencia.

Con el paso de los minutos, el conjunto rosarino generó las aproximaciones más claras del partido, aprovechando el desgaste físico del Millonario y los espacios que se fueron abriendo. El equipo de Gallardo, que había sido superior en la etapa inicial, perdió fluidez y se vio obligado a resistir los embates locales, apostando a alguna salida aislada para sorprender.

El tramo final fue intenso y disputado, con Central buscando el gol del triunfo y River intentando sostener el empate con orden defensivo. Finalmente, el marcador no se movió y el empate sin goles terminó reflejando un partido de dominios repartidos, con un tiempo favorable para cada equipo, consigna NA.