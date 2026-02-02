Copa Entre Ríos: Peñarol ganó en Chajarí y fue uno de los cinco visitantes que sacó ventaja

El Tricolor se impuso 3 a 2, luego de ir perdiendo por 2 a 0 (Foto: @eldattodeportivo).

Peñarol reaccionó y logró la victoria ante La Florida de Chajarí, como visitante, por 3 a 2, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos Masculina, que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol.

Diego Farneda y Lucas Rodríguez adelantaron al elenco chajariense en el primer tiempo, sin embargo en el segundo llegó lo mejor del Tricolor: Lucas Palacio, Joaquín Fernández y Pablo Bello anotaron los tantos para revertir el resultado.

De esta manera, el equipo de barrio Pirola afrontará la revancha con ventaja en el estadio Aníbal Giusti, donde buscará el pasaporte a los cuartos de final.

Cabe destacar que los resultados del último fin de semana arrojaron un balance altamente positivo para los visitantes, que se impusieron en cinco de los ocho enfrentamientos.

Además de Peñarol, ganaron en esa condición: Deportivo San José, Independiente de Villa del Rosario, Camba Cuá de Santa Elena y Juventud Urdinarrain.

En los tres juegos restantes, Almagro se hizo fuerte en Concepción del Uruguay goleando 3 a 0, en tanto que otros dos encuentros finalizaron igualados.

El próximo fin de semana, se disputarán los encuentros “de vuelta”, que clasificarán a los ocho cuartofinalistas, en tanto que otros ocho clubes tendrá una segunda oportunidad en la Copa Federación.

Todos los resultados:

Engranaje (Concepción del Uruguay) 0 – Deportivo San José 1

El Porvenir (Santa Anita) 1 – Independiente (Villa del Rosario) 2

Peñarol (Basavilbaso) 2 – Cultural (Crespo) 2

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 2 – Deportivo Urdinarrain 2

Almagro (Concepción del Uruguay) 3 – Defensores de Nébel (Concordia) 0

Lanús (Concepción del Uruguay) 0 – Camba Cuá (Santa Elena) 1

La Florida (Chajarí) 2 – Peñarol (Paraná) 3

Newell’s (Victoria) 1 – Juventud Urdinarrain 3