Referentes de FAA Entre Ríos se reunieron con funcionarios del área de Bioagroindustria de Córdoba

Representantes del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) viajaron a la provincia de Córdoba para mantener reuniones con funcionarios del Ministerio de Bioagroindustria, encabezadas por su ministro, el Dr. Sergio Busso. Del encuentro participaron además el director de la Federación Agraria Argentina de Córdoba, José Luis Careggio; el director por la Juventud, Leonel Cruciani y el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba, Juan José Fabri.

Durante la reunión, los funcionarios cordobeses expusieron ante los dirigentes de Entre Ríos las políticas de gestión en materia de caminos rurales, el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Agropecuario y, en detalle, el trabajo que llevan adelante los consorcios camineros, las regionales y el Consorcio Caminero Único (CCU).

Asimismo, se abordaron otros ejes de la gestión provincial, como las acciones de conservación de suelos y el funcionamiento de las patrullas rurales de prevención.

También se compartieron detalles sobre la instrumentación del Seguro Multiriesgo Agrícola para la campaña 2025-2026, actualmente en etapa de prueba piloto, y basado en el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas.

El encuentro fue calificado como muy positivo y se acordó continuar profundizando el intercambio, con la intención de avanzar en la implementación de algunas de estas iniciativas en nuestra provincia.