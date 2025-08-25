Básquet: Ciclista le ganó a Echagüe y se acomodó como escolta

Sionista fue uno de los equipos de Paraná que perdió en la noche de este domingo por la Liga Provincial de Básquet.

En la noche de este domingo hubo acción en el marco de la cuarta fecha de la Conferencia 1 de la Liga Provincial de Básquet. En este marco, Ciclista hizo bien los deberes y le ganó a Echagüe por 70 a 51, por su parte Sionista y Olimpia cayeron frente a los equipos de San Salvador, Ferro y Sportivo, respectivamente.

Después de un primer tiempo equilibrado (38 a 34 para Ciclista), el elenco de Mariano Passadore pisó fuerte en el tercer cuarto y pudo despegarse en el marcador. Metió una muy buena defensa y dejó a Echagüe sin convertir por más de seis minutos. Así la visita se escapó 47 a 34. Esa ventaja fue decisiva para manejar el trámite, ser más que su oponente y dirigirse rumbo al triunfo

En la visita lo mejor pasó por Pablo Bogado, autor de 23 unidades y seis asistencias. En el local, en tanto, Juan Planas terminó con 10 puntos.

Por otra parte, Sionista no pudo superar un examen complicado y perdió en San Salvador. En la Capital Nacional del Arroz, Ferro le ganó 74 a 68 y así sigue invicto en la Conferencia 1, donde es único líder.

En el ganador, Lucas Nieto firmó 17 puntos, mientras que Dante Rewes aportó 12 tantos (tres triples). En Sionista, Eduar Montaña y Uriel Lejtman terminaron con 15 unidades cada uno, mientras que Nicolás Guaita convirtió 23 puntos y tomó 11 rebotes.

Por último, Olimpia dejó escapar una buena oportunidad y en su cancha perdió con Sportivo San Salvador por 64 a 62. En un choque de altas tensiones, la visita tuvo la suficiente personalidad e inteligencia para soportar la presión del local y cerrar el juego a su favor.

En el Celeste, Pedro Amoros fue la gran figura con 20 puntos y 10 rebotes. En Olimpia, Nicolás Agasse volvió a las canchas y terminó con 17 puntos, señala Paraná Deportes.