Torneo Clausura: Lanús y River le bajarán el telón a la fecha seis

Lanús y River le bajarán el telón a la fecha seis del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Lanús y River jugarán este lunes desde las 21.15 en la Fortaleza por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario, que viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores, llega como líder, pero una derrota le daría la punta en soledad al Granate, que también acaba de superar octavos de final por penales, pero por la Copa Sudamericana. El partido contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Por el lado de River, la clasificación del último jueves dejó algunas secuelas. Por un lado, futbolísticas, ya que Marcelo Gallardo se fue con más dudas que certezas de un Monumental aliviado por haberse salvado de un bochorno. Y por otro, físicas, ya que Paulo Díaz y Sebastián Driussi terminaron el partido con Libertad tocados y varios tuvieron un desgaste tal que serán preservados este lunes.

Como el jueves el Millonario debe enfrentarse a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, la idea del DT es cuidar a los más veteranos y a los que llegan averiados. Enzo Pérez, Marcos Acuña, Díaz e Ignacio Fernández quedaron incluso fuera de la lista de convocados. Maximiliano Salas regresó a la citación, aunque estaría entre los suplentes.

Con variantes en todas las líneas, Sebastián Boselli podría jugar como lateral derecho, para darle descanso a Gonzalo Montiel, mientras que el resto de la defensa podría estar compuesta por todas alternativas: Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y el entrerriano Milton Casco. En tanto, Juanfer Quintero podría seguir como titular y arriba, si Driussi no está al 100%, jugaría Miguel Ángel Borja.

En cambio, Lanús, tras dos derrotas consecutivas al inicio del semestre, el Granate se acomodó y es uno de los tres equipos del torneo local que pelea en tres frentes: cuartos de final de Copa Sudamericana y de Copa Argentina y en puestos de clasificación a octavos en el Clausura. En la misma situación, aunque en Libertadores, están Racing y su rival de este lunes.

A pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, el equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá compromisos entresemana y por eso podrá poner lo mejor que tenga a disposición. Consciente de que un triunfo lo posicionaría muy bien de cara a los playoffs, Lanús saldrá a buscar un buen resultado.

FORMACIONES

LANÚS

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

RIVER

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Cancha: Lanús. Hora: 21.15 (ESPN Premium).