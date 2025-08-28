Jimena Gonik presenta su nuevo disco en La Fogonera

Tierra Bomba será escenario de una velada musical que reunirá a Jimena Gonik y Lara del Río, dos artistas de gran proyección. La cita se da en el marco del ciclo La Fogonera que lleva adelante el espacio y está programada para este viernes 29 de agosto a las 21:00, con ingreso sin cargo hasta las 22:30.

El plato fuerte de la noche será la presentación de Jimena Gonik, cantante, compositora, música y actriz de 26 años que llega por primera vez a este escenario para compartir su segundo disco, Tierra Divina. El álbum, lanzado en noviembre de 2024, propone un recorrido conceptual entre los planos de la dureza de la tierra real y el universo onírico de la tierra divina. Con referencias sonoras a la psicodelia de los años setenta y al pop de los ochenta, la artista construye un repertorio de siete canciones donde confluyen el funk, el new wave, la balada y el rock progresivo. La experiencia trasciende lo estrictamente musical e incluye un cortometraje concebido junto al realizador Agustín Slapak, con producción de Mailo y mezcla de Ezequiel Kronenberg, grabado en Romaphonic por Nicolás Tavil.

La trayectoria de Gonik viene marcada por un crecimiento constante desde su debut en 2020. En 2022 fue reconocida con la Bienal de Arte Joven y el Proyecto Disco de Estudio Urbano, lo que le permitió lanzar su primer trabajo discográfico, Romantik, de manera independiente. Ese disco le abrió las puertas a escenarios de relevancia como Niceto Club, el Centro Cultural Matienzo y el Konex, donde agotó localidades. También compartió escenario con referentes como No Te Va Gustar, Los Tipitos, Estelares y La Bomba de Tiempo, además de presentarse en festivales de gran envergadura como Quilmes Rock 2025. Su proyección internacional quedó en evidencia al ser seleccionada por BIME para un showcase en Bilbao y realizar presentaciones a sala llena en Madrid y Barcelona.

Más allá de su faceta discográfica, Gonik también generó una comunidad a través de las redes sociales. En diciembre de 2023 lanzó el proyecto 366 Discos, recomendando un álbum por día en su cuenta de Instagram. La iniciativa rápidamente se viralizó, multiplicando exponencialmente su base de seguidores que pasó de cinco mil a más de medio millón en pocos meses. Este fenómeno digital acompañó su ascendente carrera artística, consolidándola como una de las voces emergentes que pisan fuerte en la escena musical argentina actual.

La Fogonera también recibirá a Lara del Río, artista oriunda de Paraná. Su propuesta musical aportará una tonalidad distinta a la velada, complementando la intensidad conceptual de Gonik con un registro más cercano a lo acústico e íntimo.

La noche ofrecerá además beneficios para quienes lleguen temprano, como promociones de 2x1 en tragos hasta las 22:00 y opciones exclusivas con el Pasaporte Tierrabombistix, que incluye descuentos durante toda la noche.