Dos heridos graves por un choque frontal entre un utilitario y un camión en el puente Victoria-Rosario

La colisión se produjo sobre el puente y el tránsito se vio cortado durante varias horas.

Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este jueves sobre el puente Victoria-Rosario, que dejó el saldo de dos heridos graves. Un camión que transportaba animales y un utilitario colisionaron de frente.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Policía, el puesto de Control Vial de la ruta nacional 174 intervino en el siniestro, ocurrido a la altura del kilómetro 7.

Allí colisionaron en forma frontal un camión Scania, que circulaba en dirección de Victoria hacia Rosario), y un vehículo Citröen Berlingo, que lo hacía en sentido contrario.

A raíz del impacto, dos personas fueron trasladados al hospital de Granadero Baigorria.

El personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía entrerriana trabajó en el lugar realizando tareas de asistencia al tránsito hasta la llegada de la Policía Científica de la Jefatura Departamental Victoria, dada la negativa de personal de Gendarmería Nacional de asistir al lugar. El tránsito estuvo cortado en su totalidad.

Uno de los heridos, identificado como Mario Ramon Villalba (conductor del Citröen Berlingo), de 36 años, domiciliado en Rosario, ingresó semi inconsciente al hospital, mientras que el conductor del camión, Matías Rafael Jurado, domiciliado en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, llegó inconsciente con una grave lesión cerebral.

En el lugar del accidente también intervinieron efectivos de la Dirección General de Prevención Delitos Rurales, Brigada Laguna, porque el camión transportaba vacas que, a raíz de la colisión, escaparon del lugar, y algunas quedaron atrapadas y murieron producto del impacto.