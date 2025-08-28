CTM envió al gobierno provincial insumos por más de $3000 millones para “fortalecer la salud en Entre Ríos”

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, donde recibió insumos y equipamientos, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, que se destinarán al sistema de salud de la provincia. "Estamos haciendo lo que hay que hacer, que cada peso vaya a donde tiene que ir y en este caso priorizando la salud de los entrerrianos", dijo el mandatario.

En el acto que se desarrolló en la sede del organismo estuvieron presentes el intendente de Concordia, Francisco Ascué; el titular de la Delegación Argentina de CTM, Alejandro Daneri; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y el titular de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, además de legisladores nacionales y provinciales.

Frigerio destacó que los elementos fueron adquiridos por la Delegación Argentina de CTM, en el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria, "en un trabajo conjunto con el gobierno". En ese sentido, describió que se trata de "31 sillones odontológicos de primera generación; 50 computadoras que van a ir a los centros de salud para trabajar en la historia clínica digital, que es un proyecto que tenemos en marcha; y cerca de 300.000 unidades de medicamentos que serán destinados a los distintos efectores de salud de la provincia".

Por su parte, Daneri agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades del Ministerio de Salud y de OSER; y subrayó que "esto es una imagen de que se puede trabajar en equipo".

En tanto, el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, resaltó la importancia de la entrega, porque "uno desde el Ministerio de Salud gestiona; y este apoyo viene a complementar y reforzar en algunos lugares donde uno no puede llegar".

A su turno, el titular de OSER, Mariano Gallegos, dijo que "estamos muy contentos, los afiliados tienen la demanda del servicio odontológico desde hace mucho tiempo y esto es el inicio de una prestación que va a estar dándose sobre el final de año y todo el año que viene, con una regularización absoluta de esa prestación". Anticipó que los sillones odontológicos serán instalados en las delegaciones de la OSER, para lo cual "vamos a hacer una obra civil en ellas para acondicionar los consultorios odontológicos en los que se ubicarán".

Según aclararon, la donación forma parte de la política de Responsabilidad Social Empresaria de la CTM y consiste en más de 280 medicamentos, 31 camillas odontológicas (15 destinadas al Ministerio de Salud y 16 a la Obra Social de Entre Ríos (OSER); y 50 computadoras.