Una publicación despertó la sospecha sobre el posible casamiento entre Lali y Pedro Rosemblat

Lali Espósito volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento musical sino por un detalle que hizo estallar los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat.

La cuenta de Iara Alta Costura compartió una imagen en la que se la ve a la artista sonriente y abrazada a un diseñador en un atelier. “No puedo contar nada pero Lali pasó por el Atelier”, se pudo leer en el posteo, junto a un corazón rojo, lo que fue suficiente para que sus seguidores empezaran a especular.

El guiño enigmático generó miles de comentarios de fans que interpretaron la visita de Lali como una señal de que estaría preparando su vestido de novia. La publicación rápidamente se viralizó y sumó felicitaciones y teorías de todo tipo.

Mientras tanto, ni Lali ni Rosemblat hicieron declaraciones al respecto, aunque la pareja se muestra cada vez más consolidada en público y en las redes, alimentando aún más la ilusión de una inminente boda.

Selectivo con sus palabras, Pedro Rosemblat le dio una nota a Intrusos en la que habló de su noviazgo con Lali Espósito.

“¿Qué te enamora de Mariana?”, le preguntó Alejandro Guatti al conductor del programa Somos Gelatina, apelando a la sinceridad del hombre que conquistó el corazón de la artista.

Sin ahorrar en halagos, Pedro contestó (en julio de 2024): “Todo. Creo que su manera de afrontar la vida, desde el lugar de responsabilidad que ella tiene, y su forma alegre, comprometida, responsable y trabajadora de encarar todos los días, creo que tiene que ver con eso”.

¡Muy enamorado!