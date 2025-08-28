Rugby: el paranaense Bautista Lescano, citado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Lescano fue citado a la Casa Puma para la pretemporada del seleccionado argentino de seven.

El paranaense Bautista Lescano fue convocado a la pretemporada de Los Pumas 7. El back de la capital entrerriana viene cosechando mucha experiencia en el último tiempo, con recorrido en el Súper Rugby Américas, el Mundial Juvenil M20, los Juegos Panamericanos Junior y el Torneo Regional del Litoral.

En las últimas horas se confirmó que el back del Club Atlético Estudiantes (CAE) se unirá a un plantel juvenil de la UAR, el cual iniciará sus trabajos a partir de la semana próxima en Casa Pumas, para afrontar su primer desafío internacional en esta modalidad.

Un dato que no es menor, y que quizás tenga que ver con su convocatoria, Lescano fue figura en la final del Seven en los Juegos Panamericanos Junior, donde Argentina se consagró campeón.