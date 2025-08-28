A un año de la tragedia, el médico Riolo quedó formalmente imputado por la muerte del niño Facundo Barrios

El otorrinolaringólogo Guillermo Riolo, quien operó al pequeño de 3 años, Facundo Barrios, en Bovril y ocasionó su muerte, fue imputado por el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa.

La Fiscalía de La Paz imputó formalmente al médico Guillermo Riolo por homicidio culposo tras la muerte del niño Facundo Barrios, de tres años, quien falleció tras una intervención quirúrgica en una clínica de Bovril. El fiscal Facundo Barbosa acusó al otorrinolaringólogo de Paraná, quien operó al niño, de causar su deceso a raíz de una presunta mala praxis. Este avance en la causa judicial tiene lugar casi un año después de la tragedia que conmocionó a la comunidad de Paraná.

La muerte de Facundo Barrios ocurrió en septiembre del año pasado, en el Hospital San Roque de Paraná, luego de una operación que Riolo realizó en la clínica Sol de la localidad de Bovril. El niño fue intervenido quirúrgicamente para la extracción de amígdalas y adenoides. Aunque la operación parecía sencilla, la complicación llevó a la tragedia. La imputación de Riolo se basa en las sospechas de que hubo negligencia en el procedimiento, lo que dio pie a la apertura de la investigación por homicidio culposo.

La respuesta del médico y la defensa

La defensa del médico, a cargo de Emilio Fouces, informó que Riolo declarará ante la Justicia una vez que se finalice una pericia de parte. Esta pericia será realizada por especialistas en otorrinolaringología, quienes podrían presentar una versión alternativa que contrarreste el informe oficial elaborado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El fiscal Barbosa, por su parte, señaló que el informe oficial arrojó pruebas suficientes para imputar al médico, aunque la causa continúa abierta y aún no se fijó una fecha para el juicio.

El delito de homicidio culposo, que involucra una posible negligencia o imprudencia en la atención médica, conlleva una pena de prisión de hasta seis años. En este caso, la familia de Facundo Barrios, representada por los abogados Miguel Cullen y Patricio Cozzi, insistió en que se trató de un caso de mala praxis y que la responsabilidad recae directamente sobre el otorrinolaringólogo.