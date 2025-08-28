Hubo 700 denuncias por violencia de género en Gualeguaychú durante el primer semestre

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) difundió datos de la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.

Según esa estadística, se contabilizaron 734 denuncias por violencia de género, en el período enero/junio de 2025, en Gualeguaychú.

Quizás el hecho más extremo se vivió este domingo por la noche en la zona norte, donde un agente de Policía le disparó -con el arma reglamentaria- en el tórax a su esposa, que permanece grave en el Hospital Centenario, publicó R2820.

Es el tercer departamento con más hechos. Por encima aparecen tanto Paraná con 2877 casos y Concordia con 1429. En toda la provincia, la estadística indicó 9421 casos de violencia de género.

El departamento Uruguay registra 600 denuncias, Gualeguay con 582, Victoria con 485, La Paz con 473, Colón con 406 casos e Islas con 112 denuncias.