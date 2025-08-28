Un tercio de las empresas prevé reducir puestos de trabajo en lo que resta del año

El mercado laboral continúa siendo un desafío para la economía argentina, no solo por la caída de poder adquisitivo sino también por el alza en el desempleo-el más alto para un primer trimestre desde 2021, a la salida de la pandemia- así como también en la falta de creación de empleo de calidad. Un tercio de los especialistas en recursos humanos prevé reducir su plantilla en lo que resta del año y más de la mitad reconoce haber despedido empleados durante el primer semestre, según una encuesta de Bumeran.

Los indicadores hacia adelante, lejos de mejorar, siguen en deterioro: los analistas privados recalibraron sus proyecciones de crecimiento económico en 2025 y lo ubican debajo del 5%. Desde LCG y Equilibra avizoran un incremento cercano al 4,5%, Econviews proyecta un 4,2%, mientras que desde EcoGo también esperan un porcentaje cercano al 4% o "quizás algo por encima".

El recorte del crecimiento económico se da en medio de un estancamiento de los salarios, así como también una alta volatilidad en las tasas de interés y alza de la morosidad, que se traduciría en una posición defensiva que limitaría el otorgamiento de créditos al sector privado. En esa línea, Gonzalo Carrera, economista senior de Equilibra, aclaró a este medio que la última corrección la hicieron en julio, por lo cual no descartó que haya nuevos ajustes a la baja en breve. "Ya es un escenario bastante magro, dado que implicaría una economía prácticamente estancada en diciembre, en términos interanuales", acotó.

La informalidad afecta a más de 8,8 millones de personas en Argentina, lo que equivale al 41,8% de los empleados ocupados, según el último dato del mercado laboral de INDEC. De ellas, 5,5 millones son asalariadas sin aportes y 3,3 millones son trabajadores independientes no inscriptos en monotributo o autónomos.

El tipo de contratación de asalariados sin aportes comenzó una curva ascendente desde 2015, cuando había caído hasta el 32%, y llegó hasta el 36% en el primer trimestre de 2025. En el otro extremo, el empleo asalariado formal casi no creció desde 2011, que se explica principalmente por el estancamiento económico. Según un estudio del exMinisterio de Desarrollo Productivo, por cada 1% de crecimiento del PBI, el empleo formal en empresas aumentó un 0,7%, lo que equivale a unos 50.000 puestos de trabajo registrados.

En el primer trimestre del año, subió al 7,9% desde el 7,7% registrado en el mismo período de 2024 y tocó su nivel más alto desde 2021, cuando el país se estaba recuperando de la caída de la producción por la pandemia de Coronavirus. Al extrapolar el dato al total de la población, en Argentina hay 1.790.000 desocupados, según los cálculos de Ámbito.

Los salarios registrados, en tanto, marcan una fuerte caída de 5,5% del poder adquisitivo desde noviembre 2023, con una caída más fuerte en los haberes de los empleados públicos que sufrieron una pérdida del 14,3% real en ese período, mientras que los privados anotaron una baja real del 0,6%.

La caída de los haberes, que están en un mínimo histórico, redundó en una suba del pluriempleo, que pasó de representar 8% en 2013 a 12% en 2024, según un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El alza también se da en el marco del aumento del empleo en plataformas digitales que no se encuentra regulado.

Pérdida de puestos de trabajo

Una encuesta de Bumeran revela que durante el primer semestre del año el 66% de los especialistas en Recursos Humanos reportó haber realizado despidos en las empresas. De las firmas que redujeron su personal, el 36% destacó que se debió a una reducción de costos.

Aunque aún no hay indicadores de desempleo del segundo trimestre, ya que el INDEC publicará el indicador el próximo 18 de septiembre, desde CP-Consultores adelantaron que será un trimestre complicado: si bien hay un crecimiento de la tasa de empleo luego de 4 meses de caída, también hay una contracción de la tasa de entrada, lo que implica que "el empleo total dejó de caer a costa de un mayor congelamiento de la economía: menos personas dejaron sus empleos, pero las empresas contrataron menos personal".

En ese sentido, el economista Federico Pastrana destacó que el empleo se encuentra en un "estancamiento". Si bien se ve un crecimiento del tipo asalariado en mayo, según datos del SIPA, es mínimo.

"En el segundo trimestre la tasa de desempleo suele mejorar por cuestiones estacionales, aunque el año pasado con la recesión del primer semestre no se observó una mejora sustancial (7,7% en el primer trimestre 2024 a 7,6% en el segundo). Ahora, lo que puede pasar es que te dé un poco por debajo del primer trimestre de 2025 e incluso frente al año pasado, pero con la economía estancada y una creación de empleo bajísima, la tendencia es de estancamiento", resaltó el especialista.

A su vez, en un contexto de caída de ingresos también existe una mayor presión en el mercado laboral, donde más cantidad de personas están en busca de un trabajo para lograr una mejora salarial.

De cara al semestre siguiente, desde Bumeran informaron que el 31% de los especialistas de recursos humanos aún prevé reducir la plantilla de empleados.

Además, el 47% de los especialistas en recursos humanos anticipa una evolución regular del mercado laboral en el próximo semestre, con un crecimiento negativo frente a las proyecciones de 2024: la previsión de que la evolución sea mala y muy mala subió del 29% al 30%, aunque las proyecciones de que sea buena o muy buena cayeron del 31% al 23%.