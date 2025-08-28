Paraná: ejecutan obras de enlaces para habilitar nuevas redes de agua potable y podría faltar el suministro

Personal municipal ejecuta este jueves dos uniones entre cañerías distribuidoras del suministro y una nueva traza, en calle Gobernador Manuel Crespo, entre los Robles y Jozami.

La labor planificada por el área técnica de la Subsecretaría de Obras Sanitarias –en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos- comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 16, aproximadamente.

Debido a estas obras de ampliación y mejoras se podría registrar baja presión o falta de suministro, en algunos sectores del área comprendida entre avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera hasta la zona de barrancas, sobre la costa del río Paraná. Abarca barrios Mariano Moreno, Toma Vieja, José Hernández, Hernandarias, Ciudad Nueva, 82 Viviendas y Puerto Barrancas.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de esas zonas que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.