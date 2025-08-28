Quedan pocos días para participar en Ibermúsicas 2025 y acceder a financiamiento para proyectos musicales

La Secretaría de Cultura de la Nación, junto con el Instituto Nacional de la Música (INAMU), anunciaron las nuevas convocatorias del programa Ibermúsicas 2025, orientadas a impulsar la profesionalización de las músicas iberoamericanas. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la creación musical en todas sus formas y apoyar la actividad profesional de los artistas, sin distinciones de estilos, géneros o tradiciones, con el objetivo de promover la circulación, investigación y producción musical en el ámbito regional e internacional.

El programa, que estará abierto hasta el lunes 1 de octubre de 2025, invita a músicos, compositores, agrupaciones, investigadores y gestores culturales a presentar proyectos que generen impactos positivos en distintas partes del mundo. La iniciativa busca potenciar la internacionalización de espectáculos, fomentar intercambios creativos y consolidar redes de colaboración entre los distintos países de Iberoamérica, ofreciendo un respaldo económico para cubrir costos de transporte y producción.

Las convocatorias se estructuran en varias líneas de financiamiento. La primera, denominada Circulación de profesionales de la música, está destinada a facilitar la movilidad internacional de artistas para presentaciones, residencias de creación, investigaciones y proyectos colaborativos. La cobertura contempla pasajes aéreos, terrestres o fluviales, atendiendo los altos costos que implica la circulación internacional de músicos.

La línea de Programación musical está dirigida a programadores de festivales, ferias y mercados de música, a salas de conciertos, escuelas de música, orquestas y coros que deseen invitar a artistas internacionales a formar parte de sus actividades. Por otro lado, la convocatoria para Artistas e investigadores para residencias busca fortalecer el trabajo creativo y de investigación junto a instituciones o grupos musicales anfitriones. La duración mínima de las residencias es de tres semanas, y está abierta tanto a compositores y agrupaciones como a investigadores interesados en desarrollar proyectos de carácter académico o artístico.

Finalmente, la línea de Proyectos virtuales respalda iniciativas que utilicen herramientas digitales como plataforma, incluyendo la grabación de álbumes, creación de videoclips, shows en streaming, colaboraciones virtuales, talleres y podcasts. Esta opción busca acompañar la expansión de la música iberoamericana en entornos virtuales y fomentar la creatividad mediante nuevas tecnologías.

Inscripciones AQUÍ