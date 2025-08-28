Walser recibió al nuevo presidente de UIER Joven: el colonense Emanuel Fellay

El intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo un encuentro con Emanuel Fellay, flamante presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) Joven.

El intendente de Colón, José Luis Walser, mantuvo un encuentro con Emanuel Fellay, flamante presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) Joven y referente de la empresa colonense EntreNuts, para analizar la situación industrial y el entramado productivo local. Participaron también el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y la directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig.

En la reunión se abordaron líneas de trabajo para fortalecer la competitividad, promover inversiones, sostener el empleo y vincular al sector privado con la agenda de innovación y formación de talento.

Encuentro institucional

Las autoridades repasaron indicadores del sector y prioridades de la gestión local: mejoras de infraestructura para la producción, simplificación de trámites, acceso a programas de financiamiento y capacitación, y articulación con parques industriales y cadenas de valor. Se acordó sostener una mesa de trabajo permanente entre el Municipio y representantes del sector para acelerar proyectos.

UIER Joven: renovación y proyección

La UIER Joven renovó recientemente sus autoridades: Emanuel Fellay fue elegido presidente y Lautaro Bourdin, vicepresidente; además, Sebastián Corso y Lautaro Bourdin representarán a la provincia en UIA Joven.

El Departamento Joven reafirmó su compromiso de sumar más industriales al espacio y actualizar la agenda de trabajo con foco en competitividad, innovación y federalización del desarrollo.

El intendente resaltó el liderazgo provincial alcanzado por Fellay y el potencial que representa para Colón y la región. Se definió una hoja de ruta con reuniones y la coordinación de herramientas de asistencia técnica para pymes y emprendedores industriales locales.