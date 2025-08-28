Diputados tratan un proyecto de Mitigación y Adaptación Climática Provincial

Comenzó en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia el tratamiento del proyecto de Ley de Mitigación y Adaptación Climática Provincial (Expte. Nº 28.345), presentado por el diputado Juan Rossi, en conjunto con la Secretaría de Ambiente provincial. Es el primer proyecto integral en la materia en la provincia y marca una agenda común para actuar frente a la crisis climática.

"Por primera vez en Entre Ríos se pone este tema en el centro del debate legislativo, por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y un trabajo conjunto con diferentes áreas del Gobierno provincial. Con esta ley pretendemos brindar una herramienta más para enfrentar una crisis global de la que no estamos exentos, exigiendo mayores esfuerzos a quienes más contaminan", sostuvo Juan Rossi, presidente de la Comisión de Ambiente.

Del debate en comisión participaron Maximiliano Gómez (Lic. en Ciencia Política. Director de Ambiente y Cambio Climático) y otros referentes en la materia, entre ellos Pablo Kriger (Lic. en Ciencia Política. Diseño del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático), César Augusto Aguirre (Dr. Ing. en Mecánica. Coordinación de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Entre Ríos), Gabriela Viviana Müller (Dra. en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático Santa Fe) y Enrique Riegelhaupt (Ing. Agrónomo. Especialista en energía renovable y medio ambiente).

El proyecto de Ley de Mitigación y Adaptación Climática Provincial se apoya en tres ejes centrales: un Plan Provincial que incorpora un mapa de GEI para identificar sectores y zonas más afectadas e implementa dos estrategias —mitigación y adaptación—; un Gabinete provincial integrado por las máximas autoridades, responsable del diseño y la gestión del plan; y una Estrategia Financiera Climática que contempla créditos verdes, incentivos fiscales y pagos por servicios ambientales, junto con acciones de educación, concientización y participación ciudadana.