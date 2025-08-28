Detuvieron a tres mujeres y un adolescente por narcomenudeo en una casa que ya había sido allanada por drogas

En el marco de una investigación por narcomenudeo, la Policía allanó una vivienda en el barrio Rocamora de Paraná, secuestró drogas y detuvo a cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos. Comenzó a las 15.45 y se extendió hasta horas de la noche, con la participación del Grupo Especial C.O.E., que realizó la irrupción y el control del lugar.

La orden de allanamiento fue librada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Paraná, a cargo de Marina Barbagelata, con intervención de la Unidad Fiscal especializada a cargo de Santiago Alfieri, quien estuvo presente en el lugar, lo cual fue destacado por la fuerza de seguridad como un “valioso apoyo” en el control del operativo.

Sobre los elementos secuestrados, se detalló: envoltorios de cocaína y marihuana, 800 dólares, 70.000 pesos en billetes apócrifos, 1.775.750 pesos, una balanza con restos de cocaína, cámaras de seguridad, recortes varios y precintos, un arma de fuego, cartuchos calibre 9 milímetros, celulares, entre otros.

La medida culminó con la detención de tres mujeres y un menor de edad, quien fue trasladado a la División Minoridad. Se destacó que la vivienda allanada ya había sido intervenida en el pasado por similares delitos.