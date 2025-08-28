Diputados tratará la autorización de endeudamiento y la creación de la agencia administradora de inmuebles

En sesiones sucesivas convocadas para este jueves, la Cámara de Diputados dará tratamiento al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que autoriza un endeudamiento de 500 millones de dólares y a la iniciativa por la cual se crea la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles.

Para las 11 está convocada la sesión ordinaria en la que se tratará la creación del nuevo organismo que administrará los bienes que son propiedad del Estado, que vuelve al recinto en revisión luego de distintas modificaciones realizadas.

Para las 14, en tanto, se convocó a una sesión especial en la que se pretende dar sanción al proyecto de ley que autoriza al gobierno a tomar deuda en dólares, que ayer tuvo dictamen de comisión sin el acompañamiento del bloque del PJ.