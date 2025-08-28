Cáceres dijo que Presidencia del Concejo propondrá la prórroga de mandatos en la Defensoría del Pueblo

El viceintendente David Cáceres negó que la Defensoría del Pueblo de Paraná vaya a quedar acéfala, y anunció que por decreto de presidencia del Concejo Deliberante, se pondrá a consideración de los ediles la prórroga de mandatos para la Defensora titular, Marcia López; para la Adjunta, Cecilia Pautaso; y también la Defensora de Adultos Mayores, Ligia Blanco, cuyos mandatos vencen a finales de septiembre.

Cáceres dijo que lo habló con la Defensora del Pueblo y que se acordó dejar pasar las elecciones de medio término, del próximo 26 de octubre, e inmediatamente después convocar al proceso de selección. Y se mostró sorprendido por la intervención del concejal Pablo Donadío (Juntos) en la sesión de este martes cuando planteó la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo entre en acefalía.

“Desde la presidencia del Concejo hemos atendido todas las preocupaciones y todas las herramientas que han necesitado tanto administrativa, de logística, presupuestarias para que la Defensoría pueda funcionar”, declaró en una entrevista con el programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7). “También he charlado con la Defensora (Marcia López) de cuándo íbamos a convocar al concurso para que sea el traspaso lo más ordenado posible. Ella me había manifestado que le parecía prudente que este concurso no se viera manchado por el clima electoral. A mí me pareció una cuestión a tener en cuenta. Después de estar tanto tiempo en el Concejo (fue edil durante dos períodos antes de ser viceintendente, NdelR), no tengo ningún tipo de duda que si llegamos a plantear un concurso público en medio de la campaña se va a colar el discurso eleccionario y político. Y corremos el riesgo de que se manoseen a los postulantes”, añadió.

El titular del Concejo se mostró convencido de “no empañar este concurso”, y dijo que recibió con sorpresa la intervención del concejal Donadío en la sesión del martes. “Nunca pidió hablar conmigo antes. Siempre me he mostrado dispuesto a atender a todas las cuestiones de los concejales y de las concejalas. El tema del concurso no es algo que se haya planteado antes. Sólo un día antes de la sesión, en la Comisión de Labor Parlamentaria, la presidenta del bloque (de Juntos, Silvia Campos, NdelR) me preguntó sobre el tema Defensoría, y le comenté cuál era el posicionamiento. Me dijo que le parecía razonable. Después, en la sesión ocurrió esto. De todos modos, en la sesión dije que nosotros vamos a convocar al concurso inmediatamente después de las elecciones de medio término para que en este periodo legislativo tengamos renovado todos los los cargos en la Defensoría”.

Nuestra idea es llamar a concurso para cubrir los tres cargos inmediatamente después de las elecciones. Y esta prórroga se puede hacer por decreto de presidencia. Pero a pesar de esto, cuando prorrogamos el mandato de la Defensora de Adultos Mayores lo hicimos por decreto pero lo pusimos a consideración de los concejales, y hubo aprobación por unanimidad. Así que aquí hay una pequeña incongruencia entre lo que manifiesta el concejal (Donadío) y lo que avaló en su momento. Entiendo que el concejal tiene mucho conocimiento del tema, porque estuvo en la ordenanza de creación de la Defensoría y trabajó también como Defensor adjunto –aseveró el titular del Concejo Deliberante-. Pero entiendo que si el concejal me hubiera planteado el tema en reuniones previas, lo hubiéramos abordado, pero no lo hizo”.