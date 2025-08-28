Viernes de cine local en Ferrero Cantina

La ciudad de Paraná será escenario de una nueva proyección de "Marino al sol", la última película de Marcelo Amorosi, que se proyectará el viernes 29 de agosto a las 21:00 en Ferrero Cantina, ubicada en Piedrabuena 133.

La historia de la película narra la vida de Marino, un niño atrapado en un contexto familiar marcado por la desesperación y la violencia. Su padre, alcohólico y urgido por dinero, está dispuesto a sacrificarlo, mientras que su madre toma la drástica decisión de enviarlo lejos para protegerlo. A partir de ese momento, Marino deberá enfrentar un camino lleno de miedo y angustia, pero también encontrará en una misteriosa carta una guía hacia la esperanza. En su travesía se cruzarán entrañables compañeros que lo acompañarán en la búsqueda de un futuro mejor.

El elenco de la película incluye a Marcela Kowalsky, Miguel Chini, Juanqui Izaquirre, Maxim López, Vanina Velázquez, Pablo Sors, Marisa Tissera, Jesy Franco, Javier Farías, Ulises Daniel Ferrero, Francisco Sarubi, Sofía Luz Re Galante, Elena Villagrán, Ana Deiloff, Drazen Princic, Dana Gavini, Ángela Martínez, Felipe Quintana y Nelson Escobar. Las actuaciones especiales incluyen a Charo Montiel, María Cuevas y Caetano Macarone.

La producción general estuvo a cargo de Nicolás Dimotta, mientras que Vanina Velázquez y Mariana Zabala asumieron la asistencia de dirección. La película cuenta la historia de una fuerte resiliencia infantil, la protección familiar y un espejo de los dilemas que atraviesan a estas familias en contextos de crisis.

La entrada tendrá un valor de $8.000. Las reservas se realizan al 343 5190541.