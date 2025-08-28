Gaillard y Rubattino se reunieron con Parrilli y recibieron el respaldo de Cristina

El senador nacional Oscar Parrilli (UxP-Neuquén) recibió en el Instituto Patria a las candidatas entrerrianas Carolina Gaillard y Paola Rubattino. “El encuentro simboliza un gesto contundente de apoyo de Cristina Fernández de Kirchner a la lista de Ahora la Patria, ahora 503”, se informó a través de un comunicado de prensa.

Gaillard es candidata a senadora nacional y Rubattino, a diputada nacional. Ambas mantuvieron una extensa charla con Parrilli, que preside el Instituto Patria.

“Necesitamos representantes con firmeza y coherencia en el Congreso para defender a trabajadores, jubilados y personas con discapacidad frente a un gobierno que los ataca sistemáticamente”, expresó Parrilli.

“No podemos tener otro senador como Kueider que habilite una Ley Bases. Hace falta convicción y coraje para enfrentar las políticas de Milei que tanto daño generan en la sociedad”, añadió lueho.

Gaillard, por su parte, sostuvo: “Compartimos la realidad de nuestra provincia y reafirmamos el respaldo de la militancia entrerriana a Cristina, en medio de la persecución que atraviesa”.