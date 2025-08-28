Ante Venezuela, Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en el país

Lionel Messi sorprendió con un anuncio que marca un antes y un después en su historia con la selección de fútbol. Es que el capitán argentino confirmó que el próximo jueves, frente a Venezuela, disputará su último partido de local en las Eliminatorias Sudamericanas.

El rosarino lo reveló en la noche del miércoles, luego de la victoria de Inter Miami sobre Orlando en las semifinales de la Leagues Cup, en Estados Unidos. Allí, en diálogo con la prensa, dejó en claro que el compromiso del 4 de septiembre en el Monumental tendrá un significado especial.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, expresó Messi ante la consulta sobre su despedida en condición de local.

El propio capitán reconoció que la ocasión amerita compartirla de una manera íntima y especial con sus seres queridos. “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”, añadió.