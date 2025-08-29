"Catarsis Divina" se presenta en Santa Fe con dos funciones especiales

El público santafecino podrá disfrutar de nuevas funciones de la obra "Catarsis Divina", una coproducción de Teatro del Bardo junto al Instituto Nacional del Teatro. El espectáculo, dirigido por Walter Arosteguy, propone un cruce entre la tragedia clásica, el psicoanálisis y la crítica contemporánea. Las presentaciones se realizarán este viernes 29 y sábado 30 de agosto, a las 21:00, en Estudio Barnó.

La puesta plantea un encuentro inesperado entre Antígona, Electra y Fedra, tres figuras del universo trágico griego que se reúnen en una terapia grupal coordinada por el Doctor Pablo. El dispositivo escénico elegido es una Cámara Gesell, un espacio donde los espectadores ocupan el rol de observadores privilegiados. En este marco, la obra medita sobre la vigencia de los arquetipos femeninos, las tensiones del inconsciente colectivo, el patriarcado y el valor transformador de la palabra.

El elenco está conformado por reconocidos artistas de la región, como Valeria Folini, Gabriela Trevisani, Juan Kohner y Andrés Maín. Desde la organización destacan que la pieza teatral es un espectáculo que dialoga con la tradición del mito, pero que al mismo tiempo lo resignifica a la luz de problemáticas contemporáneas.

Previo a cada función, el público tendrá la posibilidad de disfrutar del bar del espacio, abierto desde las 20:00, que ofrece tragos de autor y una propuesta gastronómica que incluye empanadas orientales.

Las entradas generales tienen un costo de $16.000, mientras que la opción que incluye un trago es de $20.000. Estudiantes y jubilados podrán acceder por $14.000, y los que forman parte de los talleres de Teatro del Bardo y Estudio Barnó abonarán $12.000. La compra puede realizarse comunicándose al 342 6109467.