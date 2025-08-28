Los gabinetes provincial y local mantuvieron un encuentro de trabajo en Urdinarrain

En el marco de una nueva jornada de trabajo territorial, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves en Urdinarrain una reunión de gabinete conjunto con el equipo de gobierno local.

El mandatario fue recibido por el intendente Sergio Fabián Martínez, y estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial. También participaron funcionarios del gobierno municipal.

Durante el encuentro, Frigerio destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre los diferentes niveles del Estado y subrayó: “Esta reunión tiene el objetivo de trabajar entendiendo que en equipo podemos resolver mejor los problemas de la gente que de manera individual. Conociéndonos más, generando confianza, incluso en un contexto económico tan difícil como el actual, estamos convencidos de que es posible avanzar”.

En ese sentido, valoró la experiencia recogida en estos primeros 20 meses de gestión y agregó: "Imaginémonos lo que podríamos lograr si tuviéramos más recursos. Pero la falta de dinero no puede ser una excusa para no hacer. Por eso es clave fijar prioridades, asignar mejor los recursos, ser transparentes y eficientes”.

Frigerio remarcó que este tipo de reuniones en el territorio son una política adoptada desde el inicio de su gestión. “Probablemente sea la primera vez que se hace una reunión de este tipo en Urdinarrain, pero para nosotros es fundamental conocer de primera mano los temas y que nuestros equipos puedan trabajar codo a codo con los gobiernos locales”, indicó. Por su parte, el intendente Martínez tras agradecer la presencia del mandatario y su equipo, dijo que "es un lujo y un privilegio tener esta posibilidad de trabajo conjunto. Nos permite abordar temas de la gestión diaria con una mirada integral. Algunas cuestiones tendrán solución más inmediata, y otras requerirán continuidad, pero sabemos que contamos con el acompañamiento para avanzar".

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos