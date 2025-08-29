Fórmula 1: Colapinto finalizó 18° en la primera práctica libre en Países Bajos

Franco Colapinto finalizó 18° en la primera práctica libre del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino realizó un tiempo de 1:12.276 y quedó a poco menos de dos segundos del líder de la sesión, Lando Norris (1:10.278). Por su parte, Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, terminó décimo a 1.335 del británico.

Luego de tres semanas, regresó la F1 en un circuito más que complejo, no sólo por su trazado, algo anticuado para estos tiempos y para el tamaño de los autos, sino también por las condiciones climáticas. La primera práctica libre estuvo atravesada por grandes ráfagas de viento y nubes negras que amenazaban con una posible lluvia que finalmente no fue tal. Igualmente, se esperan fuertes precipitaciones para la segunda sesión.

En este contexto, Colapinto dio sus primeras vueltas en el trazado a bordo de un Fórmula 1 y estuvo lejos de los puestos de vanguardia. Durante sus primeros giros con neumáticos medios no pudo superar la barrera de los dos segundos de distancia con respecto a los McLaren y cuando colocó blandos para practicar ritmo de clasificación lo hizo por apenas dos milésimas. Sobre el final le volvieron a poner gomas amarillas y le cargaron combustible para adaptarse a condiciones semejantes a la carrera. En total, el oriundo de Pilar realizó 26 vueltas.

El resto del entrenamiento

El inicio de la práctica estuvo marcado por varios despistes, sobre todo en la chicana que le da inicio al tercer sector del circuito. Lewis Hamilton realizó un trompo, Yuki Tsunoda se fue de pista y a los pocos segundos Kimi Antonelli hizo lo propio. A diferencia del japonés, el italiano de Mercedes quedó varado en la leca y no pudo continuar, provocando la primera bandera roja del fin de semana.

McLaren ratificó su dominio con sus pilotos ocupando los dos primeros lugares del podio (Oscar Piastri finalizó segundo a 292 milésimas de Norris) y otro equipo que comenzó con buen pie el fin de semana fue Aston Martin. Lance Stroll quedó tercero a exactamente medio segundo del británico, mientras que Fernando Alonso terminó cuarto a menos de una décima de su compañero de equipo. El local, Max Verstappen, finalizó sexto a 0.940 de la cima.