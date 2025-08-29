Burgos: “Una vez más somos los trabajadores los que vamos a tener que pagar una crisis que no generamos”

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda se refirió así a la sanción que la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial recibió el jueves en la Cámara de Diputados. Frigerio, el PJ y la UCR “son los soldaditos de Milei”, acusó y remarcó que “a las deudas hay que investigarlas porque siempre son una estafa. Y las estafas no se pagan”.

“Una vez más somos los trabajadores los que vamos a tener que pagar una crisis que no generamos”, expresó la dirigente de la izquierda entrerriana. Y añadió: “Somos los trabajadores los que vamos a tener que sufrir, con recortes presupuestarios de educación, de salud y en nuestros salarios, el pago de deudas que son externas y que además nunca se utilizaron para resolver los problemas estructurales de la provincia”.

En declaraciones reproducidas por Apf Digital, Burgos agregó: “A Frigerio, al PJ que le vota todo y al radicalismo que acompaña, hay que decirles: son los soldaditos de Milei porque lo que quieren es seguir haciendo que los trabajadores paguemos la crisis a costa de que ellos se la lleven de arriba y sigan beneficiando a los sectores más concentrados”, advirtió además.

Por último sostuvo: “A las deudas hay que investigarlas porque siempre son una estafa. Y las estafas no se pagan”.