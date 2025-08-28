Entre Ríos recupera parte de los puestos de trabajo que perdió desde 2023

El empleo privado en Entre Ríos mejoró levemente por segundo mes consecutivo en mayo y creció 0,6% frente al mismo mes de 2024 con casi 800 empleos más que un año atrás. Pero hay 1.000 puestos perdidos en lo que va del año y casi 4.000 menos desde fines de 2023.Los datos fueron difundidos por la consultora Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) y surgen de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en base a las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El estudio contempla que “hay buenas y no tan buenas noticias en materia de empleo para Entre Ríos”. En mayo de 2025 se registraron 135.859 empleos en toda la provincia, 786 más que un año atrás, y es el segundo mes consecutivo de recuperación en la comparación interanual tras 15 meses continuos de caídas. En abril había crecido 0,1% anual.

La consultora señala que “persisten algunas sombras”. En la comparación mensual entre mayo y abril el empleo cayó 0,1% (casi 100 empleos menos) y en los primeros cinco meses del año se perdieron 500 empleos frente a los que había en los mismos meses de 2024.

En otras palabras, en enero-mayo 2024 hubo un promedio de 136.520 empleos privados registrados mientras que en los mismos meses de 2025 se cuentan 136.037, lo que arroja una caída de 0,4%.

Otro punto del reporte observa que si la comparación se hace entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, hay 1.099 empleos menos.

Analizando la evolución del empleo privado en la provincia desde diciembre de 2023, en mayo pasado había 3.934 empleos menos (-2,8%), de los cuales el 72% se perdió en 2024.

El estudio de CERX detectó que la caída en el empleo privado, que también fue acompañada de menor empleo público, tuvo efectos dispares en los diferentes departamentos y municipios de la provincia. En Concordia repercutió en la cantidad de ocupados: el desempleo saltó de 3,4% de la población económicamente activa en el último trimestre de 2024 a 7,4% en el primer trimestre de 2025.

En Paraná ese mismo indicador bajó de 5% a 4,5%, porque muchos de los trabajadores desplazados se reubicaron en formas de autoempleo, mostrando más un cambio en el tipo y calidad del trabajo que en la cantidad de personas ocupadas.

En conclusión, la consultora evaluó que el mercado laboral entrerriano está en una etapa de transición: se insinúa un cambio de tendencia, pero con fragilidades. “Se verá en los próximos meses si la incipiente recuperación de abril y mayo logra afirmarse en un contexto económico aún incierto”, cierra el informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), dirigido por la ex secretaria de Comercio de la provincia, Victoria Giarrizo.

