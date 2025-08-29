Tensa situación en Feliciano y Concordia por un cambio de bebés muertos en el Masvernat

El sistema de salud en Concordia está en alerta roja. Una mamá oriunda de la ciudad de SanJosé de Feliciano al momento de dar sepultura a su beba nacida muerta se encontró con que no era su hija y en ese momento rugió un hecho macabro que luego de ser desmentido por las autoridades del hospital Masvernat, terminaron reconociendo horas después que la denunciante tenia razón.Como bien sucede en estos casos que complican la gestión sanitaria de Frigerio, no hay ninguna información oficial de parte del Ministerio de Salud, lo que se agrava porque justamente el titular de la cartera Daniel Blanzaco anda de viaje.

La mamá, hizo la denuncia en la Fiscalía de Feliciano la que luego pasó a la justicia concordiense. Los papás estuvieron este jueves en el nosocomio y según el abogado de la familia aseguró que fueron maltratados por las autoridades y algunos profesionales del hospital quienes negaron lo denunciado asegurando que el cuerpo entregado fue el de Valentina. La discusión se tornó violenta de modo tal que tuvo que apaciguar la situación la policía allí presente.

No obstante, la rígida posición oficial del hospital que negaba el hecho de modo contundenteinicialmente, cambió radicalmente de posición cuando verificaron que la beba que le habíanentregado a la mamá no era la suya.

Es decir, el cuerpito de Valentina quedó en el hospital Masvernat, y a la mamá afectada le mandaron a Feliciano el cuerpo de la otra beba llamada Sara. Y, como para darle mucha mayor oscuridad a este hecho aterrador habían pasado varias horas y el cuerpo de Sara no había sido reclamado por nadie.

El abogado de la familia le puso apuro a las actuaciones y ya le pidió al fiscal de la causa que permita la preservación de los elementos que puedan precisar sobre lo que realmente sucedió en este hecho racionalmente poco entendible. Solicitó las imágenes del hospital, los libros de guardia, los registros existentes, e investigar a todos quienes participaron en este funesto proceso.

Al decir del letrado cuando la beba nació, pesaba algo más de 900 gramos según la partida de defunción mientras que cuando estuvieron con el fiscal de la causa v el médico forense y examinaron a esa beba que claro no era la misma pesaba 475 gramos.

Sobre esto último, se afirmó que el cuerpito estaba congelado y daba la sensación de que era un feto. La duda recayó sobre todos quienes tuvieron algo que ver en la situación de modo tal que, el abogado pidió incluso que se cite al chofer y al personal de limpieza.

El parto se había producido el 13 de este mes, y la beba falleció días después por causas que no se dieron a conocer. El descubrimiento de la mamá se dio este miércoles pasado cuando se aprestaban a darle sepultura a su beba. El detalle que más dudas planteó a la madre es que la beba que estaban por velar tenia el cordón umbilical que, al decir de la mamá de Valentina, ya se lo habían cortado.

La línea de investigación se centraría en confirmar la identidad del cuerpo y revisarlos protocolos seguidos en la morgue y en área de Neonatología.

La bomba cayó en el centro de gravedad del hospital concordiense, ahora habrá que ver qué dice la justicia por aquello de que donde no has culpables tampoco hay inocentes.