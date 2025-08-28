Comenzaron las finales de los Juegos Deportivos Entrerrianos en Concordia

El hockey sobre césped forma parte de la programación de las definiciones en el Club Salto Grande.

Concordia recibe desde este jueves y hasta el viernes, la instancia final de los Juegos Deportivos Entrerrianos en las disciplinas de atletismo, hockey sobre césped y vóley playa. Más de 450 chicos y chicas forman parte de la propuesta impulsada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos en articulación con la Municipalidad de Concordia.

Las sedes deportivas estan distribuidas en distintos puntos de la ciudad: el atletismo se disputará en la pista del Polideportivo, el hockey sobre césped en el Club Salto Grande y el vóley playa en la Zona Verde de la Costanera. Las finales de cada deporte tendrán lugar el viernes, en una jornada que promete intensidad competitiva y, al mismo tiempo, un clima de integración entre los más de 450 atletas llegados de diversas localidades entrerrianas.

De esta manera, Concordia volverá a ser un punto de encuentro del deporte provincial, ofreciendo un espacio donde se combinan la competencia, la convivencia y la proyección de nuevos talentos.

El calendario de los Juegos continuará en distintas ciudades: Chajarí, el 2 y 3 de septiembre, con básquet 3x3 y vóley; Concepción del Uruguay, del 8 al 10 de septiembre, con deporte adaptado; y Gualeguaychú, del 23 al 25 de septiembre, con adultos mayores.