Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Se registraron nuevos incidentes en otra recorrida de La Libertad Avanza en la previa de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en la provincia de Corrientes para elegir el próximo gobernador. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el candidato libertario Lisandro Almirón, fueron evacuados.

Según las imágenes que se registró en medios televisivos, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

Por lo que se registró en las mismas imágenes, se observó que dos personas fueron detenidas por las autoridades locales.