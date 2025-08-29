Turismo Carretera: Werner diseño un plan para la Copa de Oro

El paranaense Mariano Werner diseño un plan para llegar de la mejor manera a la Copa de Oro del TC.

Una vez consumada la clasificación a la Copa de Oro, Mariano Werner y el Fadel Memo Corse Competición ya trazaron un plan de trabajo para ir en busca del título de Turismo Carretera. El piloto paranaense y su equipo tomaron decisiones clave para revertir la irregularidad de las 10 primeras fechas y recuperar la contundencia necesaria para pelear por la cuarta corona en la categoría.

La estrategia se basa en cuatro puntos fundamentales, señala SoloTC: desactivar la construcción de un Ford Mustang nuevo, sumar el asesoramiento de un viejo conocido en el área técnica, planificar dos jornadas de pruebas y resolver la motorización.

Los pasos a seguir

Una de las primeras decisiones del equipo fue continuar con el Ford Mustang que Werner estrenó en la primera fecha de 2024 en El Calafate. El objetivo es no destinar tiempo y recursos en el armado de una nueva unidad y su posterior desarrollo en pista, para volcar toda la energía en el auto actual.

Sobre el coche con el que logró la clasificación a la Copa de Oro, implementarán una serie de desarrollos elaborados por Alejandro Chata Saparrat, el ingeniero especialista en aerodinámica que asesora al entrerriano desde el año pasado. Se trata de soluciones que originalmente estaban pensadas para el vehículo 0 km.

Por otra parte, para potenciar el área técnica en la instancia decisiva del torneo, el Fadel Memo Corse Competición volverá a contar con los servicios de Marcos Laborda. Se trata del mismo ingeniero con el que Werner logró el bicampeonato en 2020 y 2021, y el subcampeonato en 2022. Así se lo confirmó Marcelo Occhionero a SoloTC.

Laborda trabajará en conjunto con Saparrat para fortalecer el análisis y la toma de decisiones. Aún resta conocer si su colaboración será de forma remota, como en su etapa anterior, o si tendrá presencia en los circuitos.

Pruebas clave en La Plata

El tricampeón de TC, que todavía no utilizó ninguna de las dos pruebas que permite el reglamento por temporada, tiene decidido ensayar en La Plata durante la semana previa a la carrera de San Luis, justo antes de que comience la veda. Los tests servirán para evaluar en pista los desarrollos de Saparrat y probar nuevos elementos.

El plan es que Rody Agut continúe como el motorista de Mariano durante el sprint final del torneo. Sin embargo, será una evaluación constante y la primera prueba de fuego será este fin de semana en la fecha de TC Pick Up en Río Cuarto, donde el entrerriano utilizará, como es habitual, un motor de Agut en su Toyota Hilux.

Como alternativa aparece Guillermo Mosquito Pianca, a quien se lo vio trabajando en el impulsor del Ford N°4 en la última fecha en Buenos Aires. Pese a esto, Werner confía en la capacidad del preparador con el que logró sus tres coronas y apuesta a su vasta experiencia en definiciones. Y el miércoles se reunió en sus talleres para hablar de los que viene.

Werner selló una agónica clasificación a la Copa de Oro tras atravesar una de las Etapas Regulares más complejas de su trayectoria, condicionada por la falta de confiabilidad mecánica. Con la victoria reglamentaria en el bolsillo, requisito indispensable para ser campeón, el Zorro ya puso en marcha su plan para ir, una vez más, por toda la gloria en la divisional.