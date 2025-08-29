Aranda: “Respaldamos a Frigerio en esta decisión clave para el futuro de la provincia”

El diputado provincial Lenico Aranda (JxER-Diamante) expresó su apoyo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que autoriza a la provincia de Entre Ríos a tomar un crédito de 500 millones de dólares con el objetivo de refinanciar la deuda contraída durante la gestión anterior.

“Tomar este crédito permitirá a Entre Ríos refinanciar la deuda heredada y dar mayor previsibilidad a las cuentas públicas”, sostuvo tras votar afirmativamente en la sesión especial realizada este jueves en la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado por mayoría, con 21 votos afirmativos y 11 negativos.

El legislador destacó que se trata de una medida de responsabilidad fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, que no implica nuevo endeudamiento para gastos corrientes, sino una reestructuración destinada a aliviar la carga financiera de la provincia y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Desde nuestro lugar en la Legislatura vamos a seguir acompañando todas las herramientas que permitan ordenar las finanzas públicas y generar mejores condiciones para el desarrollo de Entre Ríos”, finalizó.