Destacada labor de palistas entrerrianos en el Sudamericano y Panamericano de Canotaje

Palistas entrerrianos tuvieron una destacada labor en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Canotaje que se disputa en la Bahía de Asunción, Paraguay. Hubo una notable cosecha de medallas tanto en Senior masculino y femenino, como también en categorías juveniles.

La uruguayense Magdalena Garro, olímpica en Río 2016, logró la medalla dorada junto a Brenda Rojas y se consagró campeona sudamericana y panamericana en K2 500 metros. Además, la palista del Club Regatas Uruguay obtuvo el oro en K4 500, junto a Rojas, Candela Sequeira y Lucía Dalto. Rojas, representante argentina en Tokio 2020 y París 2024, también logró el título sudamericano y panamericano en K1 500.

Por su parte, el paranaense Bautista Itria (Club Náutico Paraná) logró consagrarse en dos distancias entre los Senior: consiguió los títulos sudamericano y panamericano K4 500 metros junto al olímpico Agustín Vernice, Manuel Otero y Gonzalo Carreras, y en K4 1000 m. junto a Manu Otero, Joaquín Catalano y Gonzalo Carreras.

Otros representantes del CNP tuvieron una destacada labor en las categorías juveniles. Brunella Pedrotti logró el Campeonato Sudamericano K2 500 Cadete junto a Emma Gallardo e integró el K4 500 Junior que se consagró campeón sudamericano y panamericano junto a las también paranaenses Zoe Itria (CNP) y Priscila Vukonich (Paraná Rowing Club), y Milagros Vicenzoni.

Zoe Itria también logró el subcampeonato sudamericano y panamericano e K2 500 Junior con Vicenzoni, mientras que Brunella Pedrotti fue medalla plateada en el sudamericano en K1 500 Cadetes.

Cabe destacar que en cadetes el evento sólo es Campeonato Sudamericano. En categoría junior y senior la cita tiene carácter Sudamericano y Panamericano.

Vale mencionar que los palistas Senior vienen de competir en el Campeonato Mundial ICF en Milán, Italia, donde lograron sobresalientes actuaciones: Agustín Vernice fue 5° en K1 1000m, el paranaense Bautista Itria 7° en K1 5000m y la uruguayense Magdalena Garro, Brenda Rojas, Lucía Dalto y Candela Sequeira finalizaron 10mas en K4 500m. En Paracanotaje, Ariel Atamañuk quedó 6° en VL3 200m y 10° en KL2 200m, entre los resultados más destacados.