Con el paranaense Luciano Vicentín, Argentina debuta en el Memorial HB Wagner

El paranaense, campeón sudamericano con Argentina en 2023, busca su lugar entre los 14 para el Mundial.

En la antesala del Mundial de Vóley en Filipinas, el paranaense Luciano Vicentín afrontará desde este viernes la 22ª edición del Memorial HB Wagner con la selección argentina masculina. La tradicional competencia organizada en Polonia contará con la presencia de los locales, Argentina, Brasil y Serbia.

El punta receptor formado en Argentino Juniors y con pasado en Estudiantes Y Paracao, de Paraná, llegó junto al plantel nacional este miércoles a tierras polacas, donde jugó hasta mediados de año para el Jastrzębski Węgiel.

El plantel dirigido por Marcelo Méndez afrontará este torneo amistoso con 15 jugadores para definir los 14 que representarán a la selección argentina en el Mundial de Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.

Vicentín, campeón y MVP en el Sudamericano de Recife, Brasil, en 2023, también ha disputado los últimos Juegos Olímpicos París 2024. Éste es un nuevo desafío que se le presenta en su ascendente trayectoria deportiva.

Fixture Memorial HB Wagner

29 de agosto, a las 13: Argentina - Brasil

30 de agosto, a las 13: Argentina - Serbia

31 de agosto, a las 15.30: Argentina - Polonia