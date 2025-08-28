Cómo será la vuelta de Susana Giménez a la televisión

La diva presentó la nueva temporada de "LOL", el ciclo de humor que saldrá por Prime Video.

"LOL: Last One Laughing Argentina" es una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. Su conductora es Susana Giménez y estará acompañada por el actor Darío Lopilato como coanfitrión.

El ciclo saldrá al aire el 12 de septiembre y contará con seis episodios, que se verán en 240 países, a través de Prime Video. Se dividirá en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 de septiembre y los últimos tres llegarán el 19.

"La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura", indicaron desde la plataforma.

Según compartió Susana en sus redes sociales, los participantes esta vez serán: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazarena Mottola, Dani "La Chepi", Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex "Pelao".

Fuente: Noticias Argentinas.