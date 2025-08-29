Reparan cañería distribuidora de agua potable en calle Mantegazza y 3 de Febrero

Personal municipal ejecuta este viernes un operativo de emergencia, luego de detectarse la rotura de una cañería distribuidora de 150 milímetros, ocasionada en el marco del avance de la obra de colocación de un nuevo caño de impulsión de agua, que unirá la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.

Debido a los trabajos, se registra baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área urbana comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. Y entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

Se estima que la labor se extenderá hasta horas del mediodía, aproximadamente. Luego, gradual y progresivamente, se irá restableciendo la normal prestación del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de esas zonas que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que ante estas circunstancias permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Obra en vecinal Parque del Río

Por otra parte, durante el transcurso del día se irá restableciendo la provisión de agua potable, tanto en caudales como en presión, en el área comprendida entre avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera hasta la zona de barrancas, sobre la costa del río Paraná. En algunos sectores de esa zona –que incluye a los barrios Mariano Moreno, Toma Vieja, José Hernández, Hernandarias, Ciudad Nueva, 82 Viviendas y Puerto Barrancas– pudo haberse registrado desde este jueves baja presión o falta de suministro, debido a la habilitación de una nueva red del suministro, de unos 300 metros, en calle Gobernador Manuel Crespo, entre los Robles y Jozami

Esa intervención concluyó anoche, aproximadamente a las 22.