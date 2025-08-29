Comenzó en Entre Ríos el Plan de Desarrollo de Minibásquet U11

Se puso en marcha en Concepción del Uruguay el Plan de Desarrollo de Minibásquet U11, organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) en conjunto con la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). La Histórica es la primera sede en recibir a chicos y chicas de las Asociaciones Pancho Ramírez, Colón y Gualeguaychú, marcando el comienzo de una iniciativa que busca potenciar la base del deporte en la provincia.

La propuesta se extenderá en distintas jornadas y sedes, con un esquema regionalizado para facilitar la organización y los traslados de jugadores y entrenadores. Tras esta primera etapa en Concepción del Uruguay, la actividad continuará en Paraná durante este fin de semana, donde se sumarán representantes locales, de Villaguay, Santa Elena y La Paz.

Posteriormente, está programada una segunda etapa en la ciudad de Concordia, que se desarrollará en conjunto con la región de Corrientes.

En cada sede, las Asociaciones locales cumplen un rol protagónico, ya que no solo aportan a sus jugadores, sino también a entrenadores, preparadores físicos y colaboradores, quienes trabajan en conjunto con el staff de la CAB. De esta manera, el plan busca convertirse en una experiencia de construcción colectiva, integrando a todos los actores del básquet entrerriano y fomentando el trabajo mancomunado entre instituciones.

En cuanto a la modalidad de participación, cada club tiene la posibilidad de enviar dos jugadores y dos jugadoras por categoría (2012, 2013 y 2014), garantizando así la inclusión y el desarrollo equitativo de varones y mujeres. Los entrenamientos, además, están orientados no solo a la enseñanza técnica y táctica, sino también a la formación integral de los más pequeños, fortaleciendo los valores del deporte desde temprana edad.