Violento choque en Colón: una mujer sufrió fractura de cráneo y está grave

Una conductora de 35 años oriunda de Gualeguaychú sufrió lesiones graves tras un accidente ocurrido en la tarde de este jueves en el kilómetro 143 de la Autovía José Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

Según informó la Jefatura Departamental a ANÁLISIS, el siniestro se produjo cuando un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 31 años y acompañado por otro de 40 —ambos de Villa Elisa— intentaba ingresar a un retorno para tomar la ruta. En ese momento, por causas que se investigan, fue impactado en la parte trasera por un automóvil Chevrolet Celta en el que se trasladaba la víctima.

El fuerte choque dejó a la conductora atrapada dentro del vehículo. Personal de Bomberos Voluntarios de Colón trabajó intensamente para rescatarla, logrando su extracción y posterior traslado en ambulancia al hospital local.

Allí, los médicos constataron que presentaba fractura facial y lesiones en la base del cráneo, por lo que, tras ser estabilizada, fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva.