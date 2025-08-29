El Grupo Ribera Teatro presenta en Paraná "Las historias de Chacho"

Ferrero Cantina abrirá sus puertas para recibir una nueva propuesta cultural de teatro que incorpora en su trama figuras fundamentales de la dramaturgia argentina. En esta ocasión, el escenario se montará en el tradicional espacio de Piedrabuena 133 para dar lugar a "Las historias de Chacho", obra del Grupo Ribera Teatro que se presentará con entrada a la gorra. El espectáculo tendrá lugar este sábado 30 de agosto, a las 21:00.

La puesta, escrita por César Román Escudero, se inspira en la figura de Osvaldo "Chacho" Dragún, uno de los dramaturgos más destacados del país y referente del movimiento Teatro Abierto que, en 1981, enfrentó la censura y la represión. La propuesta busca traer al presente la obra de Dragún y su espíritu de resistencia cultural y compromiso social, a través de relatos que dialogan con la actualidad.

En escena estarán Dimas Santillán, Lucía Ocaranza y Nahuel Espinosa, quienes encarnarán a tres actores que viajan por pueblos del interior llevando historias para compartir con la comunidad. La obra, pensada para todo tipo de público, tiene como propósito acercar la literatura y la tradición del teatro popular, recordando que el arte también es un vehículo de lucha, memoria y encuentro. La dirección está a cargo de César Román y Gustavo Morales, quienes acompañan al elenco en este proyecto.

Durante la velada, la cantina funcionará con precios populares para acceder a platos y bebidas durante la noche.

Desde la organización remarcan la importancia de apoyar este tipo de propuestas independientes que, más allá del entretenimiento, ponen en valor la memoria colectiva. "Apoyemos a los espacios y propuestas autigestivas" fue el mensaje que emitieron junto a la invitación.