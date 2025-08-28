Cayó un moto mandado con marihuana y la investigación salpica a un agente penitenciario de Concordia

En un operativo de control rutinario, personal de la Comisaría Cuarta de Concordia logró interceptar una carga de marihuana que era trasladada por un motociclista dedicado a realizar mandados. El procedimiento se llevó adelante el miércoles en inmediaciones de calles Chile y Ricardo Rojas, donde los uniformados detuvieron la marcha del conductor.
Al inspeccionar la carga que llevaba consigo, los efectivos encontraron un paquete de yerba que en su interior ocultaba 485 gramos de marihuana y un teléfono celular. El joven, que manifestó desconocer el contenido de lo que transportaba, quedó inmediatamente involucrado en la causa, mientras se iniciaba una exhaustiva investigación para determinar tanto el remitente como el destinatario de la sustancia estupefaciente.
A partir de las pesquisas, los investigadores establecieron que el destinatario sería un funcionario del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, lo que derivó en la solicitud de órdenes judiciales. En la madrugada de este jueves se concretaron dos allanamientos y una requisa vehicular dispuestos por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del doctor Guerrero.
Los procedimientos arrojaron resultados positivos, ya que en los domicilios allanados se secuestraron seis teléfonos celulares, la suma en efectivo de 160.550 pesos, además de elementos de fraccionamiento vinculados al comercio de estupefacientes. En tanto, en la requisa del vehículo se incautaron otros dos teléfonos celulares y 102.830 pesos.
Según consignó Diario Río Uruguay, del amplio operativo participaron distintas divisiones policiales bajo la coordinación del Jefe de la Policía de Entre Ríos, con la presencia del Jefe y Subjefa Departamental Concordia, efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública, Policía Científica, Drogas Peligrosas, Investigaciones e Inteligencia Criminal, además del Grupo Especial, Sección Cuerpo y Guardia, y comisarías Cuarta y Octava.
La investigación continuará para determinar responsabilidades y eventuales conexiones en la red de distribución de la droga.