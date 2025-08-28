Cayó un moto mandado con marihuana y la investigación salpica a un agente penitenciario de Concordia

En un operativo de control rutinario, personal de la Comisaría Cuarta de Concordia logró interceptar una carga de marihuana que era trasladada por un motociclista dedicado a realizar mandados. El procedimiento se llevó adelante el miércoles en inmediaciones de calles Chile y Ricardo Rojas, donde los uniformados detuvieron la marcha del conductor.

Al inspeccionar la carga que llevaba consigo, los efectivos encontraron un paquete de yerba que en su interior ocultaba 485 gramos de marihuana y un teléfono celular. El joven, que manifestó desconocer el contenido de lo que transportaba, quedó inmediatamente involucrado en la causa, mientras se iniciaba una exhaustiva investigación para determinar tanto el remitente como el destinatario de la sustancia estupefaciente.