Se extiende el plazo para postular obras al 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, informa que se prorroga la fecha para la presentación de obras a la edición 2025 del Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos. El nuevo plazo se extenderá hasta el lunes 8 de septiembre inclusive.

A fin de fomentar una mayor participación de artistas de la provincia en el certamen, se pospone la fecha de cierre de recepción de postulaciones una semana. El clásico Salón Provincial está especialmente destinado a difundir y premiar el trabajo de las y los artistas visuales nacidos en Entre Ríos o con un mínimo de tres años de residencia en la provincia.

La presentación de postulaciones debe realizarse completando el formulario online hasta las 23:59 del lunes 8 de septiembre inclusive. Las consultas se reciben únicamente a través del mail salonartesvisualeser@gmail.com.

Tanto el Reglamento que rige la convocatoria como el Formulario de Inscripción están disponibles en la página web de la Secretaría de Cultura.