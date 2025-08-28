El gobierno llevó a Gualeguaychú y Urdinarrain 20 áreas para agilizar trámites a los vecinos

En el marco del programa itinerante Entre Ríos con Vos (ER con vos), los vecinos de Gualeguaychú y Urdinarrain pudieron realizar consultas y trámites en más de 20 áreas del gobierno de Entre Ríos.

Esta iniciativa impulsada desde la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, busca descentralizar la gestión, llevando los trámites y servicios del gobierno provincial a cada localidad.

En Gualeguaychú se registraron 1.200 atenciones y en Urdinarrain, 500. Se destacó la realización de 180 trámites en el Registro Civil, 70 nuevas altas para la Tarjeta de Riesgo Social, la firma de convenios de Seguridad Alimentaria y de ER Impulsa, y la participación de más de 250 chicos y adolescentes en actividades de concientización sobre seguridad vial y prevención de riesgos al conducir alcoholizado.

Además, siete entidades recibieron asesoramiento de Personas Jurídicas iniciando la regularización de su situación, y se concretó la entrega de 60 escrituras a familias entrerrianas. “

El programa, que se va consolidando como una herramienta fundamental de la gestión con una mirada cercana y resolutiva, permitió a los vecinos y vecinas de Gualeguaychú y Urdinarrain este martes y miércoles realizar trámites, recibir asesoramiento e informarse sobre las diversas políticas públicas en marcha”, se detalló en un parte de prensa. “

La presencia de múltiples organismos en un solo lugar simplifica las gestiones y demuestra la vocación de un gobierno que no se queda en las oficinas, sino que sale al encuentro de su gente para brindar soluciones concretas en el territorio, marcando un Estado presente y federal”, se indicó.

En esta oportunidad, también se destacó el trabajo conjunto con los municipios, ya que tanto el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, como el de Urdinarrain, Sergio Fabián Martínez, pusieron a disposición distintas áreas locales que se sumaron a esta edición del programa, facilitando el desarrollo de las acciones. Desde la organización, se agradeció a los vecinos que se acercaron para informarse y realizar gestiones y también para disfrutar en familia de las propuestas recreativas y culturales que ofrece el programa en cada ciudad.

“Entre Ríos con Vos dejó un balance altamente positivo en ambas localidades”, se remarcó. “Este enfoque federal y de cercanía es uno de los pilares de la actual gestión, que busca fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía, y también con los municipios, garantizando que todos los entrerrianos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades.

La presencia del gobierno en el territorio es un claro mensaje de que las decisiones y las acciones se construyen desde una perspectiva inclusiva y equitativa”, se expresó.