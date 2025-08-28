Patronato bajó a la mitad el precio de las populares para recibir al escolta Atlanta

En una promoción para socios y no socios, se podrán comprar al 50 por ciento del precio las entradas para las tribunas Grella y San Nicolás.

Patronato sabe que se jugará una parada brava y decisiva para sus aspiraciones de pelear por un ascenso en la Primera Nacional. Por esta razón, la comisión directiva decidió bajar los precios de las entradas populares de cara al partido del domingo ante Atlanta, por la 29ª fecha de la Zona A. La promoción alcanzará a socios y no socios del Santo.

El encuentro enfrentará a los dirigidos por Gabriel Gómez, que suman 42 puntos y se ubican quintos en la tabla de posiciones del grupo. Por su parte, el elenco de Villa Crespo reúne 47 unidades y se ubica a tres del líder Deportivo Madryn. Ambos equipos luchan, por ahora, en la zona de Reducido por el segundo ascenso.

“Todos al Grella a alentar al Rojiné. Para el encuentro ante Atlanta por la fecha 29 del Torneo Nacional la Comisión Directiva ha decidido poner los precios de las entradas a un 50% menos del valor actual en las tribunas popular Grella y preferencial San Nicolas”, indicaron en un comunicado.

“A su vez, como a lo largo del torneo, los menores hasta 11 años continúan ingresando gratis tanto a las tribunas Grella y San Nicolás”, agregaron mediante una publicación difundida por las redes sociales del Rojinegro.

Las boleterías estarán abiertas el viernes, de 10 a 19, y domingo, de 12 a 16, para los Socios. Mientras que los No Socios podrán comprar sus entradas el domingo, de 12 a 16. También se venderán localidades a través de internet, por la página de Boletería Vip.

El partido se jugará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y contará con el arbitraje de Edgardo Daniel Zamora, quien tendrá su primera experiencia dirigiendo al Rojinegro.

Todos los precios: