El STJ dispuso que el juicio por abusos contra el exjefe de Policía de Concordia se realice en otra ciudad

En una decisión que revoca fallos previos, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de José Enrique Querencio, imputado por abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad. El máximo tribunal aceptó el planteo formulado por la defensa de cambiar de jurisdicción.

La resolución a la que accedió Ahora, fue emitida el jueves por la tarde tras una audiencia celebrada en el Salón “Oyhampé” de Paraná, ordena el cambio de jurisdicción para el desarrollo del Juicio por Jurados.

La audiencia estuvo a cargo de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Daniel Carubia y los vocales Claudia Mizawak y Miguel Giorgio.

El exJefe de la Departamental de Policía de Concordia, José Enrique Querencio, que actualmente se encuentra con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, fue representado por su defensor técnico, Eduardo Gerard. Por parte del Ministerio Público Fiscal, estuvo presente la Procuradora Adjunta, Mónica Carmona.

Gerard, en representación de Querencio, solicitó el rechazo de la confirmación de la Cámara de Casación Penal de Concordia respecto a la resolución que no hizo lugar al cambio de jurisdicción.

Argumentó que el juicio por jurados debía trasladarse a lugares más alejados, como Villaguay, fuera de los departamentos de la Costa del Uruguay, debido a que “toda esa zona está afectada por las circunstancias mencionadas”.

El defensor indicó que esta medida no obstaculizaría los derechos de la persona denunciante ni de los testigos, quienes podrían declarar incluso por videoconferencia.

Por su parte, Carmona, Procuradora Adjunta, solicitó que se confirmara la sentencia de casación, argumentando que el recurso de la defensa era inadmisible e improcedente.

Tras una breve deliberación, el Tribunal dio a conocer su veredicto que en horas de la tarde noche de ayer se hizo público.

En una decisión trascendental, el Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar al recurso de impugnación extraordinaria de Gerard.

Como consecuencia, se anuló la sentencia el 13 de mayo dictada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia, así como la resolución del 6 de diciembre del año pasado de la Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, María Clara Mondragón Pafundi.

Además, el Tribunal dispuso la prórroga de jurisdicción solicitada por la defensa, ordenando remitir las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias – Área Juicio por Jurados – para que el proceso continúe de conformidad con los fundamentos de la sentencia. La resolución enfatiza que el juicio no deberá llevarse a cabo en ninguno de los departamentos de la Costa del Uruguay.

Un largo camino

La sentencia a 12 años de prisión contra el ex jefe de Policía de Concordia Enrique Querencio, que había sido sentenciado a cumplir condena tras las rejas en agosto de 2023 fue anulada por el STJ.

Querencio fue denunciado por la madre de una menor, en 2019. En ese momento la mujer dijo que su hija había sido abusada sexualmente por quien era el Jefe de la Departamental Concordia.

Desde ese momento el caso siguió un largo derrotero que todavía esta lejos de terminar.