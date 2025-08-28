El Gobierno entrerriano y Uader firmaron un convenio para la Maratón Micaela García

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, encabezó la firma del convenio con el decano Aníbal Sattler. Acompañaron la vicedecana Yanina Schmidt, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

El gobierno provincial, a través de la secretaría de Deportes, y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) firmaron un acuerdo para la organización de la sexta edición de la Maratón Micaela García. Fue este jueves en el Salón de las Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno.

La firma del convenio entre la secretaría de Deportes y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, fue rubricado por el secretario, Sebastián Uranga, y el decano de la facultad, Aníbal Sattler. Acompañaron la firma la vicedecana Yanina Schmidt, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

En ese marco, Uranga valoró la articulación con la casa de estudios y expresó: "Trabajar con la universidad siempre es un placer. Hemos realizado distintas acciones conjuntas y tenemos mucho por delante. La maratón tiene un sentido muy especial que nos llega muy hondo a todos los entrerrianos. Apoyar este tipo de iniciativas es clave para generar conciencia en toda la provincia".

Por su parte, Sattler destacó que con "Sebastián (Uranga) y la secretaría de Deportes venimos articulando distintas actividades. En este caso, en la Maratón Micaela García, que para nosotros tiene un sentir muy profundo, porque Micaela fue estudiante de nuestra facultad y su legado nos compromete".

La maratón, que lleva el nombre de la joven militante víctima de femicidio en Gualeguay, se ha consolidado como una instancia de encuentro y reflexión social. La competencia busca difundir la lucha contra las violencias y mantener vivas las banderas que Micaela defendía.

Desde la organización remarcaron que esta sexta edición será un nuevo espacio para que el deporte y la memoria se unan en un mismo mensaje de compromiso social y construcción de conciencia colectiva.